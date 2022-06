Esce oggi25 giugno 2022 per Lost Generation Records (e in distribuzione Believe) “Un altro giorno d’amore – official extended soundtrack“, la colonna sonora ufficiale del film omonimo in anteprima alla 58a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Cinque cover di cinque brani cult del pop italiano e internazionale, cinque classici reinterpretati dagli artisti di LGR – Lost Generation Records (Kimerica, Frontemare, Venus in Disgrace, Anna Soares) in una chiave diversa e personale.

tracklist:

1. L’Amour Toujours (feat. Kimerica) – Frontemare

2. Dragostea Din Tei (Long Version – feat. Scalzo) – Kimerica

3. Up Patriots to Arms (feat. Fabio Babini dei Venus in Disgrace & Anna Soares) – Frontemare

4. Per un’ora d’amore – Anna Soares

5.Tu (feat. Fabio Babini dei Venus in Disgrace, Kimerica & Marco De Ritis) – Frontemare

https://www.lostgenerationrecords.com

