Una delle mission imprescindibili dell’Orchestra Sinfonica di Milano è senza dubbio l’interazione col territorio, facendo da sempre propria la concezione secondo cui la musica può e deve costituire un elemento di educazione civica e di coesione sociale. Con questa convinzione, l’orchestra di Largo Mahler, dal 23 giugno al 3 luglio, esce dall’Auditorium di Milano e va in trasferta presso i Municipi della città, trovando ospitalità in luoghi iconici della cultura milanese: dalla Cascina Martesana all’Auditorium Stefano Cerri, dal Cinema Nuovo Armenia alla Ribalta Barona, la Cascina Casottello, Mare Culturale Urbano, Casa Vidas, CAM Gratosoglio, la Cascina Biblioteca, Barrio’s, Heracles Gymnasium e Spazio Micrò. Luoghi dislocati nei vari Municipi milanesi (dal 2 al 9), luoghi in cui l’importanza di cultura e aggregazione sono oggi più che mai fondamentali. Un progetto in collaborazione con MUSA! Circle Concerts, realtà che offre format di concerti innovativi per bambini a partire dalla nascita, famiglie e adulti a orchestre, teatri, festival musicali e istituzioni educative.

Due progetti distinti:

LA MUSICA CLASSICA NELLA CULLA DEL MONDO

“La musica classica nella culla del mondo” è un concerto che ci porta alla scoperta delle sonorità e della magia della musica classica nel mondo, con una particolarità: il pubblico diventa parte del concerto, canta e si muove o semplicemente è presente e ascolta in silenzio. Gli spettatori, con i musicisti tutt’intorno, siedono su un tappeto, ma viaggiano con l’immaginazione e con lo spirito: “Fauré e i suoni infiniti dell’Anatolia” “Bach e Africa!” “Schubert e le Circle Songs di Bobby McFerrin” “Brahms e le ninne nanne jazz” sono solo alcuni dei brani che faranno planare il pubblico ai quattro angoli del globo, incontrando culture diverse e scoprendo paesaggi sempre nuovi. ll carattere interculturale è un invito all’apertura, e l’assenza di palcoscenico porta a vivere un’esperienza musicale condivisa fra pubblico e musicisti.

Lorenzo Tarducci, direttore del concerto e chitarra

Iku Kodama, violino

Nadia Bianchi, Cello

Marta Pettoni, Arpa

Simone de Franceschi, Flauto

Ivano Fortuna, Percussioni e Harmonium

Esharef Alí Mhagag, Voce

Di seguito il calendario completo:

Giovedì 23 giugno, ore 20:30: Casa Vidas

Venerdì 24 giugno, ore 19:30: Cascina Martesana

Sabato 25 giugno, ore 19: Nuovo Armenia

Domenica 26 giugno, ore 19:30: Cascina Biblioteca

Mercoledì 29 giugno, ore 21: Ribalta Barona

Venerdì 1° luglio, ore 19.30: Spazio Micrò

Sabato 2 luglio, ore 19: Cascina Casottello

Domenica 3 luglio, ore 20: Mare Culturale Urbano

CHE GRANDI ORECCHIE CHE HO

Un concerto dedicato alle Famiglie, per avvicinare grandi e piccini al meraviglioso mondo della musica Classica. Il concerto si basa sull’ascolto, sul canto e sul movimento: bambini e adulti vengono coinvolti attraverso le emozioni che la musica trasmette. I musicisti e il pubblico entrano in una relazione autentica, in una vicinanza garantita dall’assenza di un palcoscenico: i musicisti sono disposti intorno al pubblico, creando così un’esperienza sonora condivisa. Solo alla fine di questo percorso musicale si applaude, se si vuole. Il programma è ricco, vario, di alto interesse artistico, ed è composto da brani strumentali e vocali di musica classica, jazz, musica tradizionale, world music e Circle Songs, che consentono ai musicisti e al pubblico di fare musica insieme.

Lorenzo Tarducci, direttore del concerto e chitarra

Iku Kodama, violino

Nadia Bianchi, Cello

Marta Pettoni, Arpa

Simone de Franceschi, Flauto

Ivano Fortuna, Percussioni e Harmonium

Di seguito il calendario dettagliato:

Sabato 25 giugno, ore 11: Casa Vidas

Sabato 25 giugno, ore 16: Nuovo Armenia

Domenica 26 giugno, ore 11: CAM Gratosoglio

Domenica 26 giugno, ore 16: Auditorium Stefano Cerri

Martedì 28 giugno, ore 11.30: Barrio’s

Sabato 2 luglio, ore 16: Cascina Casottello

Domenica 3 luglio, ore 11: Heracles Gymnasium

Domenica 3 luglio, ore 17: Mare Culturale Urbano

Orchestra Sinfonica di Milano

