Jack Johnson: fuori oggi il nuovo album “Meet The Moonlight”

Esce oggi “Meet The Moonlight”, il nuovo album del musicista multiplatino Jack Johnson.

Per ascoltare “Meet The Moonlight”: https://island.lnk.to/meetthemoonlight

“Meet The Moonlight”, l’ottavo album in studio di Jack Johnson, esce a distanza di cinque anni dall’ultimo progetto ed è stato prodotto da Blake Mills, registrato tra Los Angeles e The Mango Tree. Il processo di creazione segna un’importante pietra miliare artistica rispetto al lavoro passato, a partire da una collaborazione dell’artista con Mills che svela una lavorazione intima e altamente sperimentale che ha portato all’incorporazione dei classici arrangiamenti eleganti ma spogli di Johnson con dettagli sonori particolari.

Jack continua il proprio impegno nel supportare progetti locali e dedicati alla sostenibilità ambientale. Per questo motivo tutti i proventi guadagnati attraverso i biglietti venduti dei suoi prossimi live saranno devoluti alla Johnson Ohana Foundation per supportare i partner no-profit All At Once. Inoltre, 2 dollari per ogni biglietto comprato andranno per la metà a progetti di compensazione delle emissioni di carbonio e l’altra metà a sostenere i partner senza scopo di lucro All At Once e i loro progetti ambientali, iniziative senza plastica e iniziative per la sicurezza alimentare.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia