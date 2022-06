ITA Airways debutta alla Milano Design Week 2022

Al centro dell’hub Spiga 26 l’installazione ‘Tutto il Cielo in una Stanza’

ITA Airways partecipa alla Milano Design Week 2022 che si svolge dal 7 al 12 giugno a Milano con un programma dedicato e incontri con la stampa presso lo spazio espositivo in via della Spiga 26.

Prestigiosa location milanese, Spiga 26, è l’hub creativo sviluppato da Hines, che per l’occasione diventa espressione dello stile italiano, e si contraddistingue da diverse installazioni temporanee che riprendono tre aree tematiche: la curiosità per il viaggio, l’esperienza effettiva del volo, la scoperta del luogo di destinazione

In particolare, lo spazio esperienziale immersivo dell’hub ITA Airways sarà dedicato al reveal del nuovo design dalle cabine create dal designer italiano Walter De Silva e delle uniformi, sviluppate insieme all’amabile consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, nonché alla sostenibilità e alle nuove destinazioni della Compagnia. Sarà aperto al pubblico fino al 12 giugno, dalle ore 10:00 alle 22:00.

La presenza a questa importante manifestazione rappresenta il palcoscenico ideale per presentare il frutto della collaborazione tra ITA Airways e i prestigiosi talenti italiani a cui la Compagnia si è rivolta per l’evoluzione della sua immagine. Un lavoro che vede sempre al centro il “Made in Italy” e sottolinea il ruolo di ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo di ITA Airways.

Nella settimana della Festa della Repubblica, ITA Airways ha infatti presentato i nuovi contenuti della Compagnia, ovvero i nuovi interni, le divise, il catering a bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini, i nuovi Airbus A350 – ammiraglia della flotta e Ambassador nel mondo delle novità della compagnia di bandiera – le nuove destinazioni intercontinentali in Nord e Sud America con l’apertura dei nuovi voli da Roma su Los Angeles, Buenos Aires e San Paolo.

Lo spazio espositivo di ITA Airways a Milano è costruito per far vivere ai visitatori un viaggio ideale con eventi ed esperienze immersive: un cielo che atterra nel centro di Milano offrendo al pubblico una esperienza unica e irripetibile per far scoprire che, in fondo, il cielo è dentro ognuno di noi. Importante il focus sui nuovi interni e tutte le destinazioni del network ITA Airways attraverso uno spazio fortemente esperienziale.

In occasione della Milano Design Week, ITA Airways celebra la rotta tutta italiana della meraviglia, del design e della sconfinata immaginazione anche attraverso una serie di talk moderati dalla giornalista e direttrice del TG1, Monica Maggioni (7 e 8 giugno) e dal direttore editoriale di Vanity Fair/Conde Nast, Simone Marchetti (9 giugno), che presso l’HUB ITA di Via della Spiga incontreranno illustri rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e del design.

