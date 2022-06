Venerdì 17 giugno alle Tagghiate Urban Factory di Lecce la presentazione della guida “In bici sulla via dei sassi e dei trulli” di Roberto Guido.

Un affascinante percorso per scoprire gli incantevoli paesaggi del volto più autentico del Sud: venerdì 17 giugno alle 19 (ingresso libero) le Tagghiate Urban Factory in via dei Ferrari a Lecce ospitano la presentazione di “In bici sulla via dei Sassi e dei Trulli – Bari, Matera, Valle d’Itria e il mare di Puglia”, la nuova guida del giornalista e cicloesploratore Roberto Guido, appena uscita per Ediciclo. All’incontro, organizzato da Ciclofficina Onza Onza, Tagghiate Urban Factory e LeccePedala in collaborazione con la Libreria Palmieri, parteciperanno insieme all’autore anche Vittorio Anastasia (editore Ediciclo), Cosimo Chiffi (coordinamento dal Basso della Ciclovia dell’Acquedotto) e la giornalista Giorgia Salicandro.

La guida è un affascinante viaggio in sei tappe lungo poco più di 300 chilometri, che parte da Bari per arrivare a Brindisi, ai piedi della colonna terminale della Via Appia. Passando per Matera, si pedala nel Parco dell’Alta Murgia, in un territorio aspro, addomesticato in secoli di sacrifici con quotidiana fatica, tra le tracce neolitiche dell’Uomo di Altamura e i racconti ancora vivi del secolo scorso, che risuonano nei Sassi.

Tra querceti selvaggi, jazzi e distese di campi di frumento, dominati dalle masserie fortificate sull’altopiano di Puglia, il paesaggio primitivo di Matera si alterna allo spettacolo della natura quando ci si affaccia sul canyon più grande d’Europa, la gravina di Laterza. Si attraversano poi i paesaggi fiabeschi dei trulli della Valle d’Itria toccando la Ciclovia dell’Acquedotto, fino ad arrivare alla meraviglia del fulgore di Ostuni, Città Bianca sulla dolce collina che apre le porte alla piana degli ulivi secolari e al mare cristallino dell’oasi di Torre Guaceto.

Ingresso libero

Info 3357326901 – guido@salento.bike

www.ediciclo.it

www.facebook.com/inbicisullaviadeisassiedeitrullirobertoguido

