L’artista multiplatino in vetta alle classifiche radiofoniche italiane da più di sei mesi, iann dior pubblica il suo nuovo singolo “Live Fast Die Numb” in uscita via Virgin Music LAS Italia / Universal Music Italia. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale già disponibile su Youtube.

Il singolo, disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 24 giugno, prodotto dal leggendario John Feldman (Blink-182, Avril Lavigne, 5 Seconds Of Summer) e da Mark Schick (Dua Lipa, Noah Cyrus), dimostra la capacità di dior di incanalare la sua vulnerabilità attraverso la musica. Il brano mostra l’ampia portata del talento di dior, che in questo brano si spinge verso l’alt-pop tramite un loop di chitarra incisivo e una batteria di ispirazione pop punk, pur mantenendo elementi rap e hip hop.

Il brano è accompagnato da un video musicale diretto da Clyde Munroeth che fa eco a questo sentimento di vulnerabilità mostrando l’artista che riflette su una versione più giovane di se stesso.

L’artista è attualmente impegnato nel “Mainstream Sellout Tour” di Machine Gun Kelly, che ha preso il via l’8 giugno ad Austin, TX e toccherà le principali città degli Stati Uniti, tra cui New York, Washington DC e altre ancora, prima di trasferirsi in Europa e nello specifico a Milano il 27 settembre per l’unica data italiana del tour al Mediolanum Forum. Per l’elenco completo delle date del tour e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.ianndior.com.

DATE DEL “MAINSTREAM SELLOUT TOUR”:

June 8: Moody Center – Austin, TX

June 10: Toyota Center- Houston, TX

June 11: American Airlines Center – Dallas, TX

June 14: VyStar Veterans Memorial Arena – Jacksonville, FL

June 15: FTX Arena – Miami, FL

June 17: State Farm Arena – Atlanta, GA

June 18: The Legacy Arena at BJCC – Birmingham, AL

June 21: Spectrum Center- Charlotte, NC

June 22: PNC Arena – Raleigh, NC

June 24: Capital One Arena – Washington, DC

June 28: Madison Square Garden- New York, NY

July 1: American Farm Amphitheatre – Milwaukee, WI

July 2: KFC Yum! Center – Louisville, KY

July 3: Little Caesars Arena – Detroit, MI

July 5: St. Joseph’s Health Amphitheater – Syracuse, NY

July 6: Scotiabank Arena- Toronto, ON

July 8: T-Mobile Center – Kansas City, MO

September 17: Lanxess Arena- Cologne, DE

September 19: Tipsport Arena – Prague, CZ

September 21: Palais 12- Brussels, BE

September 23: Festhalle – Frankfurt, DE

September 25: Olympiahalle – Munich, DE

September 27: Mediolanum Forum – Milan, IT

September 28: Hallenstadion – Zurich, CH

September 29: Zenith – Paris, FR

October 1: Wembley Arena – London, UK

October 4: Arena – Birmingham, UK

October 6: Leeds Arena – Leeds, UK

October 7: OVO Hydro – Glasgow, UK

October 9: 3arena – Dublin, IR

October 12: AFAS Live – Amsterdam, NL

