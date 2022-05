“Solo un ricordo”, il nuovo singolo degli E.D.A.

Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Solo un ricordo” (Grey Light), il nuovo singolo degli E.D.A.

“Solo un ricordo” è un pezzo che racconta le varie fasi di un innamoramento, toccando lievemente tutte le piccolezze del vivere insieme, come sottolinea la frase: “la mattina odiavi tutti pure me, anche quando ti portavo il caffè, facevi come chi ha mal di testa, e non si ricorda come ci si sente senza”.

Spiega la band a proposito del brano: “Solo un ricordo ha una linea melodica quasi estiva perché fin dalla prima scrittura non c’era l’intenzione di darle un senso malinconico, ma sempre tendente alla speranza o alla positività. È canzone che puoi cantare quando sei felice o quando sei triste”.

“Solo un ricordo” degli E.D.A. uscirà in radio e in digitale il 27 maggio.

