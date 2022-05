Uno spazio che offre un servizio esclusivo dedicato ai clienti titolari di SIXT Diamond Card, e concepito all’insegna di eleganza, riservatezza e comfort.

Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director di SIXT Italia, Responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing: “Continuiamo il percorso di espansione in Italia perseguendo il nostro obiettivo di posizionamento premium attraverso il noleggio di vetture di alta gamma, una customer experience unica e servizi esclusivi, tra cui Diamond Lounge”.

Massimiliano Maini, Vice President & Managing Director di SIXT Italia Responsabile per HR, Finance, Legal & Compliance: “Oggi, il vero lusso è potersi ritagliare dei momenti di relax. In linea con questo trend, SIXT offre l’opportunità di godersi un po’ di tranquillità anche in viaggio”.

Luigi Battuello, Direttore Non Aviation SEA “La nuova Diamond Lounge di Sixt è un segnale di fiducia dopo un periodo difficile. Siamo contenti di essere qui oggi ad inaugurare questo servizio di alta qualità che amplia l’offerta e rende l’esperienza di viaggio completa”

Nella fotografia, da destra: Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director di SIXT Italia, Responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing, Massimiliano Maini, Vice President & Managing Director di SIXT Italia Responsabile per Finance, Legal & Compliance ed HR, Luigi Battuello, Direttore Non Aviation SEA.

Sixt

