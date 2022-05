Nuova data italiana per Benjamin Clementine

Poeta e cantautore britannico

vincitore del Premio Mercury e del Victoires de la Musique con l’album di debutto

At Least For Now che ha scalato le classifiche in diversi paesi europei

Benjamin Clementine aggiunge una nuova data italiana

Domenica 17 luglio 2022

Campomarino di Maruggio (Ta)

@ Porto Rubino Festival

Il poeta e cantautore britannico BENJAMIN CLEMENTINE aggiunge una nuova data in Italia alle quattro già annunciate, che lo vedrà esibirsi a Campomarino di Maruggio (TA) al Porto Rubino Festival domenica 17 luglio 2022. Tutte le date italiane del suo tour sono prodotte e distribuite da Vivo Concerti.

I biglietti per la data annunciata oggi sono disponibili su vivoconcerti.com a partire da mercoledì 25 maggio alle ore 11.

CALENDARIO DATE:

Domenica 17 luglio 2022 | Campomarino di Maruggio (TA) @ Porto Rubino Festival – NUOVA DATA

Martedì 26 Luglio 2022 | Fiesole (FI) @ Teatro Romano

Mercoledì 27 Luglio 2022 | Verucchio (RN) @ Sagrato della Collegiata

Giovedì 28 Luglio 2022 | Monforte d’Alba (CN) @ Monforte in Jazz, Auditorium Horszowski

Sabato 6 agosto 2022 | Sella Nevea (UD) @ No Borders Festival

