La nuova scadenza fissata al 18 maggio alle ore 12

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare alle ore 12 di mercoledì 18 maggio la scadenza per la presentazione delle richieste per l’avviso pubblico “Misure di sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato” che prevede uno stanziamento totale iniziale pari a 4.777.261 euro (la scadenza inizialmente prevista era mercoledì 11 maggio).

L’avviso pubblico disposto dal Comune di Milano, in collaborazione con Milano Abitare – Agenzia per l’affitto accessibile, ha l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari con Isee uguale o inferiore a 26.000 euro per far fronte alle spese per il pagamento dell’affitto.

È possibile chiedere l’erogazione di un contributo fino a 3mila euro che servirà a coprire un massimo di 8 mensilità del canone di locazione. Il contributo sarà versato direttamente al proprietario dell’alloggio entro 30 giorni dal termine della procedura ed è finalizzato a coprire il costo dei canoni di locazione non versati o da versare.

Può presentare la domanda il titolare indicato nel contratto di locazione (conduttore) dell’unità immobiliare che deve essere ubicata nel territorio del Comune di Milano.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro le ore 12 di mercoledì 18 maggio attraverso la piattaforma online dedicata, collegandosi alla pagina web Contributo 2022 “Misura Unica Covid” presente sul sito del comune di Milano a questo link .

Per ottenere il contributo sono necessari i seguenti requisiti: avere un’attestazione Isee ordinario inferiore o uguale a 26mila euro, non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione, non essere proprietari di un alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia ed essere residenti nell’alloggio in locazione per cui si chiede il contributo, con regolare contratto, da almeno sei mesi dal 20 aprile, data di pubblicazione dell’Avviso.

Per accedere e completare la richiesta è necessario che sia l’inquilino sia il proprietario siano in possesso di un’utenza SPID (sistema pubblico di identità digitale).

Dall’agosto 2020 ad oggi, attraverso le misure di sostegno al mantenimento degli alloggi in locazione sul libero mercato, è stata erogata a Milano una cifra pari a 9.912.393 euro tra fondi europei, statali e regionali che ha permesso di sostenere 6.780 richieste presentate.

Dal 20 aprile 2022, data di apertura del nuovo avviso pubblico, sono già 6.174 le domande compilate.

www.comune.milano.it

Per altre notizie relative al tema Attualità Dietro la Notizia