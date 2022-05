È uscito “I NEVER LIKED YOU…I LOVE YOU” (https://future.lnk.to/INeverLikedYou_0), versione deluxe del nuovo album “I NEVER LIKED YOU” di FUTURE.

È online anche il videoclip di “KEEP IT BURNIN” feat. Kanye West: https://youtu.be/fV5NzrTmqZM. Il video, che si appresta ad ottenere un grande numero di views, è il nuovo capitolo della videografia di Future, che conta più di 8 miliardi di views.

Il disco si distingue per essere il primo corpus di brani dopo il successo “High Off Life” del 2020, certificato PLATINO, e che ha ottenuto il sesto debutto consecutivo alla #1 nella Top 200 di Billboard. Il disco contiene il singolo “WAIT FOR YOU” feat. Drake e Tems, che mette in mostra il lato emotivo di Future.

Drake collabora di nuovo con l’icona hip hop nel brano “I’M ON ONE”, il penultimo della tracklist. La scrittura onesta ed emotiva di Future emerge sempre di più con “LOVE YOU BETTER”, e all’interno dell’album sono da menzionare anche i brani “FOR A NUT” feat. Young Thug & Gunna e “VOODOO” feat. Kodak Black.

Il disco si chiude con “BACK TO THE BASICS”, che segna la chiusura di un cerchio per il titano dell’hip hop, recentemente definito “il miglior rapper al mondo”.

TRACKLIST “I NEVER LIKED YOU”:

01. 7:12PM

02. I’M DAT N****

03. KEEP IT BURNIN (feat. Kanye West)

04. FOR A NUT (feat. Young Thug & Gunna)

05. PUFFIN ON ZOOTIEZ

06. GOLD STACKS

07. WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)

08. LOVE U BETTER

09. MASSAGING ME

10. CHICKENS (feat. EST Gee)

11. WE JUS WANNA GET REAL HIGH

12. VOODOO (feat. Kodak Black)

13. HOLY GHOST

14. THE WAY THINGS GOING

15. I’M ON ONE (feat. Drake)

16. BACK TO THE BASICS

TRACKLIST “I NEVER LIKED YOU…I LOVE YOU”

17. NO SECURITY (feat. BabyFace Ray)

18. LIKE ME (feat. 42 Dugg & Lil Baby)

19. AFFILIATED (feat. Lil Durk)

20. STAYED DOWN (feat. Young Scooter)

21. WORST DAY

22. JUST THE BEGINNING

Il 23 luglio, inoltre, l’icona hip hop sarà headliner di Rolling Loud Miami all’Hard Rock Stadium.

