Torna Italy Bares con lo spettacolo REWIND che il 12 maggio 2022 arriva sul palco del Teatro Repower di Milano per sostenere Anlaids, tra le prime associazioni nate in Italia quasi 40 anni fa per fermare la diffusione dell’infezione da HIV.

REWIND riunirà sul palcoscenico del Teatro Repower 7 coreografi e oltre 80 tra i migliori performer insieme a due ospiti straordinari: Filippo Timi, che prenderà parte allo show con un intenso monologo di Alejandro Jodorowsky e Malika Ayane che canterà La prima cosa bella, il brano a cui la cantautrice ha ridato popolarità interpretandolo per la colonna sonora del film omonimo di Paolo Virzì.

Sul palcoscenico vedremo anche Gaudiano (vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte e protagonista del musical Una volta nella vita – Once) e tornerà on stage con un numero speciale anche Guglielmo Scilla, al fianco di Italy Bares con entusiasmo e partecipazione sin dalla prima edizione nel 2019.

La presenza di grandi performer, di cantanti, attori e ballerini, rende REWIND un appuntamento davvero imperdibile. Il mondo del musical e degli artisti si unisce ancora, a titolo completamente gratuito, a sostegno di Anlaids.

REWIND è il nuovo spettacolo che porterà il pubblico a viaggiare indietro nel tempo: “Vorremmo tutti avere la possibilità di rivivere i momenti più belli e correggere i nostri errori. E se tutto questo accadesse la sera del nostro compleanno? In REWIND, il nuovo spettacolo di Italy Bares, alla protagonista Rebecca accadrà di rivivere il suo passato mentre festeggia i suoi 35 anni. La sua storia ci porterà a rivivere i meravigliosi e colorati anni ‘80 e ‘90 fino ai giorni nostri, tutti legati dal filo rosso chiamato HIV”, anticipa Giorgio Camandona.



REWIND è realizzato in collaborazione con Compagnia della Rancia e con il supporto di Stage Entertainment. Giorgio Camandona è ideatore e Direttore Artistico di Italy Bares, alla regia di REWIND c’è Mauro Simone, con la regia associata di Alfonso Lambo, su testo di Elisabetta Tulli e le musiche originali e gli arrangiamenti di Antonio Torella.

La mattina del 12 maggio sarà dedicata solo alle scuole superiori che potranno assistere gratuitamente alla prova generale di REWIND. Questo rappresenta anche l’evento conclusivo del percorso formativo che Anlaids Lombardia ha attivato negli Istituti di Milano e provincia dallo scorso autunno nell’ambito del Progetto Scuole Nazionale, per sensibilizzare i giovani studenti e renderli consapevoli sulle problematiche legate all’infezione da HIV e alle infezioni sessualmente trasmesse.

I ragazzi che parteciperanno avranno anche la possibilità di interagire con il Prof. Andrea Gori, Presidente di Anlaids Lombardia e Direttore Unità Malattie Infettive del Policlinico di Milano, con il Direttore Artistico di Italy Bares Giorgio Camandona e con gli esperti di Anlaids per un confronto sul tema del pregiudizio e dello stigma.

All’esterno del Teatro Repower, inoltre, gli ospiti saranno accolti da “Together we can stop the virus”, una mostra di 11 opere che si animano grazie alla Realtà Aumentata, scaricando l’App ‘HIV Stop the Virus’. È il progetto di disease awareness sull’HIV di Gilead nato con il patrocinio di ICAR e in collaborazione con 10 associazioni di pazienti.

Sono 11 i giovani artisti che nel corso di questi anni hanno raccontato le varie fasi del percorso del paziente con la propria cifra stilistica: Diagnosi, Trattamento, Successo delle terapie, Qualità di vita, Stigma, HIV e COVID-19 e nel 2021 i 40 anni di HIV.

La finalità dello spettacolo a favore di una cultura meno stigmatizzante, è stata da sempre quella di sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione, esattamente come sta facendo Italy Bares, con l’obiettivo di destinare ad Anlaids il ricavo della serata.



Biglietti:Ticketone https://bit.ly/ItalyBares2022-Rewind <https://bit.ly/ItalyBares2022-Rewind>

Tutte le attività social che ruotano intorno al progetto Italy Bares sono coordinate da TheDigitalisti.

