Calcio: SERIE C 2021/2022 Semifinali Playoff

Tra domani, mercoledì 25, e domenica 29 maggio, appuntamento in diretta su Sky con i Playoff della Fase Nazionale del campionato italiano di calcio di Serie C 2021/2022, validi per la promozione in Serie B.

Si giocano le gare d’andata e ritorno delle semifinali, disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.

mercoledì 25 maggio

ore 19 Catanzaro-Padova Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

(telecronaca Gianluca Di Marzio)

ore 21 Feralpisalò-Palermo Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

(telecronaca Dario Massara)

domenica 29 maggio

ore 19 Padova-Catanzaro Sky Sport 253

(telecronaca Federico Zancan)

ore 20.30 Palermo-Feralpisalò Sky Sport 252

SKY

Altri articoli di Calcio su Dietro la Notizia