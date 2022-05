Riprende da martedì 17 maggio 2022 l’attività dello Sportello catasto decentrato presso il Comune di Bollate dove si potrà svolgere unicamente l’attività di consultazione della banca dati.

A titolo esemplificativo, si potranno effettuare visure catastali di terreni e fabbricati ed estratti di mappa solo per i residenti di Bollate. Non si effettueranno operazioni per cittadini non residenti.

Lo sportello rivolto ai cittadini bollatesi sarà aperto una volta la settimana, il martedì mattina dalle ore 8:30 alle 12:00, su appuntamento da prendere telefonicamente ai numeri 02 35.005.494/394.

Si comunica che il pagamento del servizi potrà avvenire solo in modalità elettronica, tramite POS (non sono ammessi i contanti).

