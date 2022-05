Dopo oltre 2 anni di silenzio BIAGIO ANTONACCI è pronto per pubblicare un nuovo brano inedito dal titolo “SERIA” (su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia), disponibile dal 27 maggio in tutti gli store digitali (da oggi in presave/add https://forms.sonymusicfans.com/campaign/biagio-antonacci-seria/) e per la programmazione radiofonica.

“SERIA”, prodotta da d.whale e Placido Salamone, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti di BIAGIO ANTONACCI previsto entro la fine dell’anno.

“Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi – ha commentato Biagio Antonacci – ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a SERIA, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino”.

“SERIA”, inoltre, troverà sicuramente spazio nella scaletta di brani che BIAGIO ANTONACCI porterà dal vivo durante il suo prossimo tour prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Iris S.r.l. in partenza il 5 novembre.

Queste le date aggiornate in programma:

5 novembre 2022 JESOLO (VE) Pala Invent

8 novembre 2022 ROMA Palazzo Dello Sport

11 novembre 2022 EBOLI (SA) Pala Sele

17 novembre 2022 BARI Pala Florio

14 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum

19 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

I biglietti del tour sono disponibili su www.ticketone.it e ticketmaster.it. Per informazioni www.friendsandpartners.it

