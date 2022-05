Axis of Time 时间之轴 Roma L’arte contemporanea cinese in mostra

Otto artisti cinesi contemporanei in mostra a Roma per celebrare l’Anno della Cultura e del Turismo Cina-Italia

Prima tappa di un percorso espositivo itinerante nelle cantine della Penisola

Debutta il 27 maggio 2022, nella splendida location della Sala Margana nel cuore del centro storico della Capitale, AXIS OF TIME ROMA – L’arte contemporanea cinese in mostra, collettiva dedicata ad otto artisti cinesi provenienti dalle più prestigiose Accademie di Belle Arti del Paese, con il patrocinio di CCPS Chinese Culture Promotion Society, Aesthetic Education Alliance of Youth Artists, China Academy of Art, Guangzhou Academy of Fine Arts, China Jiliang University, Ufficio Nazionale del Turismo Cinese, Istituto per la Cultura Cinese e Cina in Italia.

In mostra una selezione di opere pittoriche, scultoree e fotografiche a cura di Xiaowei Zhao degli artisti Zhao Jun, Liu Ke, Huang He, Liu Gangqiang, Chen Guodong, Li Yanli, Zhou Xiao’ou e Shen Hui.

Partendo dalla propria pratica artistica, gli otto artisti rappresentano la natura come un luogo per ritrovare sé stessi. Le opere, attraverso un linguaggio astratto ed espressivo, restituiscono una visione personale della vita, della cultura e dello spirito tradizionale della Cina, visto anche in chiave moderna e attuale.

Axis of Time Roma è la prima tappa di un percorso espositivo itinerante dal titolo Artèbacco che prosegue nei prossimi mesi nelle aziende vinicole italiane portando le opere degli artisti coinvolti all’interno degli spazi delle cantine, creando un connubio unico tra arte e vino.

Un’iniziativa che si lega al progetto Typi, il primo e-commerce del prodotto tipico italiano in Cina, con l’obiettivo di promuovere la rete di eccellenze vitivinicole ed il patrimonio storico e naturalistico locale, fornendo una nuova chiave di lettura del paesaggio, visto con gli occhi dell’arte contemporanea.

Axis of Time – Roma – 27 maggio – 4 giugno 2022

Ore 10,30 – 18,30

30 maggio e 1° giugno entro le ore 15,00

Sala Margana Piazza Margana, 41 – Roma

Ingresso libero

Per informazioni: 320 144 9728

www.salamargana.it

Per altre notizie relative al tema Mostre Dietro la Notizia