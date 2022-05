ANDREA PAONE

Mercoledì 11 maggio appuntamento all’Alcazar (Via Cardinale Merry del Val, 14b – ore 21.00 – ingresso 13.8€/15€ al botteghino) con il comico livornese ANDREA PAONE, che porterà sul palco del rinomato live club lo spettacolo NEL NOME DI NIENTE.

Uno spettacolo irriverente, satirico e “dolcemente stronzo”, che sarà portato in scena per l’ultima volta a Roma proprio quella sera, in cui battute taglienti, spudorate e noir trovano libero sfogo.

Comicità irriverente e politicamente scorretta che vanno ad abbracciare argomenti diversi e completamente diversi tra di loro: dal rapporto del comico con la propria famiglia, morte dei nonni compresa, senza dimenticare di menzionare quello che pensa la gente, arrivando fino alle varie morti dei più famosi cattivi della storia fino all’Onnipotente e il suo meraviglioso “piano geniale”.

“Nel Nome di Niente è uno show ricco di colpi di scena, comicità cruda e anche dark – commenta Andrea Paone – Chi mi conosce dice che ci ritrova anche tanta di quella guasconeria che mi porto appresso nella vita di tutti giorni. Ma, devo dire, si tratta anche di uno spettacolo in cui, arrivato alla soglia dei 29 anni, voglio mettermi a nudo, aprendo il cuore come mai fatto prima d’ora sul palco”.

