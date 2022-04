Tornano con un nuovo singolo e Videoclip i Thunder Rising, come sempre capitanati dal Virtuoso della Chitarra Italiano Frank Caruso.

Dopo “Fate Train” primo singolo e Video tratto dal nuovo album “Back to the time of Rock” è ora la volta di “I’m still Alive” , la Ballad dell’Album , scritta a quattro mani da Enzo e Frank Caruso.

Un brano che si rifà appunto alle ballad delle grandi Band anni 80 e 90 ma nell’inconfondibile Thunder Rising Style, grazie alla vocalità di Alessio Spini e alle sonorità riconoscibilissime dei fratelli Caruso come detto, alla Chitarra e alle Tastiere, assieme a Corrado Ciceri alla Batteria e Gabriele Baroni al Basso.

“Back to the time of Rock” è pubblicato da Music for the Masses sotto licenza RTI Music group e distribuito in Italia da Egea Music, in Europa da Code 7 UK ed in Giappone da Wormholedeath Japan

