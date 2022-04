Uscito martedì 26 aprile 2022 per Adesivadiscografica “Sul precipizio“, il nuovo singolo di Luca Gemma. Un nuovo capitolo per il cantautore di origini romane, ma di stanza a Milano, che ci avvicina ad un album in uscita a settembre.

“Sul precipizio” è un brano rotolante in quattro quarti in cui la chitarra acustica accentua il backbeat e trascina tutto dall’inizio alla fine. Le voci, una bassa e una alta, e il kazoo fanno il canto. Il piano elettrico e gli archi il controcanto.

“Le parole di questo brano disegnano un dialogo immaginario sulla solitudine e sul bisogno di cose vere, di amore e amicizia, di un destino condiviso e di qualcuno in cui riconoscersi mentre si sta lì, sul precipizio, in quell’equilibrio precario che conosco molto bene. Quindi ‘lascia stare tutto e vieni, vienimi a salvare’! Perché è impossibile salvarsi da soli di questi tempi su questa terra, ma facciamo finta di non saperlo.”

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/xmyqozx

https://www.facebook.com/Luca-Gemma-106074199888

https://www.instagram.com/lukianogemma

https://www.lucagemma.it

