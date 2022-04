La musica è sempre dal vivo allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Stasera, martedì 19 aprile, l’appuntamento fisso con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”. Protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Mercoledì 20 aprile torna la Irish music night con i Duilleoga, trio folk irlandese che trasporta la tradizione ai giorni nostri dandogli un tocco personale e moderno. Il loro concerto è previsto alle ore 22, ma dalle 20.30 sarà possibile seguire le lezioni di primi passi di danze irlandesi!

Giovedì 21 aprile “Barbera & Champagne” con On Menestrell Del Di’ D’incoeu, spettacolo dagli ironici e pungenti quadretti di vita quotidiana resi noti al pubblico da “cantastorie” come Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini che esegue, tra l’altro, brani tratti dal suo ultimo cd “Imparare dal tacchino”. Questo spettacolo, in particolare, è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese.

Venerdì 22 aprile “Bandiera Gialla” e la musica anni ‘60 e ‘70 (ingresso a pagamento)! Si balla con i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire dj set con Alex Biasco.

Sabato 23 aprile appuntamento con “Holy Swing Night”, direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco Sandro Di Pisa And His Swing Dee Peacers, con l’eclettico chitarrista di jazz Sandro Di Pisa e alcuni tra i volti più noti del jazz milanese: Daniele Tortora al contrabbasso, Francesco Licitra al clarinetto e Marco Castiglioni alla batteria. A seguire dj set Fabio Rutigliano.

Domenica 24 aprile lo Spirit de Milan rimarrà aperto a pranzo e, alle 15, regalerà come sempre uno spettacolo di “Hot Jazz Club”.

La sera, invece, “Spirit in Blues” con Jane Jeresa, artista nigeriana cresciuta nell’ambiente di musica afro beat, rhythm and blues, high life, soul, disco, raggae, apala e gospel. Oggi è considerata a pieno titolo una voce emergente con grande impatto sulla scena italiana della musica soul, blues e funk.

Per partecipare agli spettacoli allo Spirit de Milan è necessario il Green Pass rafforzato ed è obbligatorio accedere al locale con la mascherina.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

