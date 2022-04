Silvia Bencivelli segue il nuovo viaggio spaziale di Samantha Cristoforetti che ci parla del suo spazio

Il primo podcast che racconta in presa diretta un volo spaziale.

DAL 19 APRILE

CHORA MEDIA – la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige – e Intesa Sanpaolo, ci accompagnano direttamente nello spazio pubblicando su Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma podcasting della Banca, SPAZIALE, un nuovo podcast in 5 puntate.

SPAZIALE è un podcast unico nel suo genere.

Il volo umano nello spazio: un successo scientifico, risultato di un grande lavoro di preparazione e ricerca, ma anche vicenda umana, con la sua quotidianità.

Silvia Bencivelli segue passo passo il nuovo viaggio spaziale di Samantha Cristoforetti e ci racconta aneddoti e curiosità del lancio della navicella CrewDragon per raggiungere la stazione spaziale internazionale.

Dal momento in cui l’astronauta annuncia via mail al suo gruppo di amici e parenti che vuole siano presenti al suo “arrivederci alla Terra” prima della partenza per un nuovo viaggio spaziale – per darle appuntamento a Cape Canaveral alla partenza vera e propria.

Sarà la voce di Samantha a raccontare la sua esperienza in maniera diretta. Al centro della serie anche molti temi attualissimi sulla conquista dello spazio, coinvolgendo nelle riflessioni, esperti che risponderanno alle curiosità e rifletteranno sui progressi e i nuovi ostacoli della ricerca scientifica.

