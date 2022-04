La nave di “PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA” sta per partire per il suo secondo viaggio! Dopo il successo della prima stagione – media di oltre mezzo milione di spettatori – su Real Time torna lo spin off del celebre dating Primo Appuntamento, qui nuovamente nella sua versione ‘esotica’ ambientata su una nave da crociera.

Sarà sempre “il Re di Cuori” Flavio Montrucchio ad accogliere a bordo nuovi single in cerca di emozioni, da martedì 26 aprile in prima tv sul canale 31 alle 21:20.

Tra i single che salperanno in questa nuova avventura troveremo una vera stella di cinema e tv, musa dei più grandi registi, che ha deciso di mettersi in gioco e cercare l’amore sulla nave di Primo Appuntamento Crociera: Sandra Milo!

Grazie alla sua ironia e alla sua verve, scopriremo come vive un appuntamento al buio una celebrity del suo calibro. Flavio accoglierà lei e gli altri speranzosi passeggeri, guidandoli nelle varie fasi della navigazione e scambiando con loro consigli e piccole strategie di comportamento, rassicurando i più timidi e punzecchiando con ironia i più audaci, mantenendo un registro sempre delicato e complice.

A bordo della MSC Grandiosa, navigando tra alcune delle più belle località del Mediterraneo – Liguria, Sicilia, Malta, Barcellona, Marsiglia – gli aspiranti innamorati potranno gustare la cena di rito durante il proprio appuntamento al buio e, qualora scattasse la scintilla, potranno decidere se andare avanti con la conoscenza e condividere altri momenti insieme a bordo.

Che sia una passeggiata sul ponte al chiaro di luna, un tuffo in piscina o una chiacchierata più intima in cabina… le location più romantiche della nave saranno a loro disposizione! E chissà che i tempi dilatati della crociera, o magari la novità di qualche gita a terra, non regalino qualche colpo di scena per rendere le dinamiche tra le coppie ancora più frizzanti e imprevedibili!

“PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA” (8 episodi x 60’) è realizzato da Stand by me per Discovery Italia. Le puntate sono disponibili in anteprima streaming ogni settimana su discovery+.

Real Time tv

