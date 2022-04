Marina Rei: il 28 aprile esce il suo primo romanzo

Una storia emozionante di passione e musica nel primo romanzo di Marina Rei “Un Giorno Nuovo”

Tu sei il punto di partenza di questo viaggio bellissimo.

Potresti essere ancora tu il punto verso cui tornare.

Esce il 28 aprile, per La Corte, il primo romanzo di Marina Rei dal titolo Un Giorno Nuovo. La storia racconta del percorso di rinascita di una giovane donna, un viaggio interiore per la riconquista della propria identità, dopo un passaggio doloroso della sua vita.

Ma non solo: una delle tematiche principali è anche quella della musica vista come terapia per i bimbi che vivono in condizioni di disagio di carattere sociale, un argomento molto caro alla cantautrice.

Chiara, protagonista del libro, ha vissuto un evento traumatico e la musica è diventata il suo rifugio, tanto da decidere di fondare una Onlus in cui accoglie bambini che vivono in contesti disagiati per dargli la possibilità di imparare a suonare uno strumento.

Attraverso il suo linguaggio non verbale la musica abbatte i muri della diversità aprendo le porte all’uguaglianza e alla bellezza.

Il percorso di sviluppo emotivo di uno dei bambini, Mattia, viaggia in parallelo con quello della protagonista che ne uscirà profondamente cambiata.

Marina Rei si avvicina per la prima volta alla stesura di un romanzo, mettendo nella scrittura narrativa la stessa passione e la stessa ricerca della parola che da sempre contraddistingue il suo racconto di autenticità nella musica.

Una storia intensa raccontata con la sensibilità e la coscienza dello sguardo femminile.

Prezzo: 18,90 euro

Numero di pagine: 160

ISBN: 9788831209762

www.lacorteditore.it

Per altre notizie relative al tema Libri Dietro la Notizia