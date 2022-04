Incidente tra due velivoli, questa mattina, lunedì 4 aprile, all’aeroporto di Milano Malpensa. L’episodio è, infatti, avvenuto durante la fase di parcheggio, con un aereo della Delta Air Lines che ha toccato l’ala di un aeromobile Easyjet, fermo in piazzola.

Un incidente, che non ha causato fortunatamente dei feriti, ma disagi per i passeggeri aerei coinvolti. Per via dell’impatto, infatti, è stato cancellato il volo DL173 della Delta Air Lines per la tratta Milano New York, i cui passeggeri possono richiedere con ItaliaRimborso la compensazione pecuniaria di 600 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Ritardo alla partenza superiore alle cinque ore, invece, per il volo Milano Tel Aviv della Easyjet. Un disservizio che, anche in questo caso, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che per via della distanza della tratta aerea corrisponde a 400 euro.

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo cancellato Delta Air Lines Milano New York e del volo in ritardo Milano New York, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.

Per altre notizie relative al tema Trasporti Dietro la Notizia