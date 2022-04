È disponibile online e in rotazione radiofonica “Imparo a cucinare”, nuovo singolo della cantautrice SERRATI (clicca per ascolto). Il brano, prodotto da Severini & D’Alessandro, è accompagnato dal videoclip con protagonista la Drag Queen Peperita, finalista a Bakeoff Italia, online in contemporanea.

“Questa canzone è un inno alla bellezza di essere esattamente ciò che si è e di fare esattamente ciò che si ha voglia di fare – racconta SERRATI – alla libertà di perdersi insieme senza paura, tanto, chi se ne frega, c’è tempo per ritrovarsi! La bellezza è il valore che ci riconosciamo e Peperita incarna al meglio questo messaggio. È stato uno spasso mischiare le nostre follie.”

Cucinare visto come atto d’amore: “Ho scelto Peperita – prosegue – perché in Bakeoff Italia l’ho apprezzata per la sua autenticità e per la sua femminilità, oltre che per le sue doti pasticciere. Mi divertiva che fosse lei la protagonista del mio video, sulle note di questo singolo, che si intitola appunto ‘Imparo a cucinare’. Più che cucinare, invece, io adoro mangiare, soprattutto quando sono gli altri a coccolarmi con il cibo. Tutto può essere un atto d’amore, e cucinare lo è. Girare il video al Company Club di Milano è stato divertentissimo e ci siamo inventate un sacco di cose! Invece delle macchine del fumo e degli effetti speciali avevamo i nostri amici a soffiare bolle di sapone e a tirare palloncini in scena. Troverete di tutto, da un omaggio/citazione dedicato a “La sirenetta”, il cartone della Walt Disney che mi ha fatto appassionare al canto, alle parrucche e ai cambi d’abito di Peperita, che ci ha portato una crostata di albicocche buonissima la sera delle riprese.”

