Le date annunciate dei live di Milano, Roma e Torino di Cicco Sanchez sono rimandate per motivi tecnico-organizzativi.

Di seguito il nuovo calendario, con gli appuntamenti organizzati da Plasma Concerti, in costante aggiornamento:

30 settembre 2022 – Off Topic – TORINO – https://link.dice.fm/lQCJokvTRob

(recupero data del 15 aprile 2022)

15 ottobre 2022 – Monk – ROMA https://link.dice.fm/dowx99JTRob

(recupero data del 22 aprile 2022)

26 ottobre 2022 – venue TBA – MILANO

(recupero data del 10 aprile 2022)

Le prevendite per le date di Torino e Roma sono già disponibili, seguiranno aggiornamenti per quelle del live di Milano.



I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

In caso di richiesta di rimborso è possibile contattare, entro 15 giorni dall’annuncio dello spostamento delle date, il sito di DICE (https://dice.fm/?lng=it) per le date di Roma e Torino e il sito di Mailticket (https://www.mailticket.it/) per la data di Milano.



Per maggiori informazioni rivolgersi a info@plasmaconcerti.com.



Per l’occasione CICCO SANCHEZ porterà per la prima volta live il suo EP “nostalgia liquida” (https://ciccosanchez.lnk.to/nostalgia-liquida; Columbia Records Italy/Sony Music Italy) per condividere una parte di sé con il suo pubblico.



A proposito del tour CICCO SANCHEZ dichiara: “Saranno dei live molto intimi, non vedo l’ora di portare ‘nostalgia liquida’ sul palco e di cantare tutti insieme. Riadatteremo alcuni brani per l’occasione, sarà un po’ come una coronazione del progetto Happysad che in quel caso non sarà più soltanto un luogo immaginario, ma condividerò con le persone che ci saranno un progetto per me molto importante e personale”.



Nell’EP l’artista racconta il percorso che l’ha portato fin qui, le situazioni in cui si è trovato, quello che ha provato, la sofferenza, la gioia, la nostalgia di tempi non vissuti e di momenti del passato che purtroppo resteranno dei ricordi perché non potranno più tornare.

La disposizione delle tracce nella tracklist segue un ordine ben definito, in questo modo l’artista conduce l’ascoltatore per mano nel suo mondo rivelandogli i lati più nascosti.





Di seguito la tracklist dell’EP “nostalgia liquida”: “colpa di dio”, prod. JVLI; “sopra di me”, prod. JVLI; “ora o mai più”, Casadilego, prod. JVLI; “furia”, prod. Rocco Rampino e JVLI; “poster”, prod. Michelangelo; “pensieri brutti (feat. Axos)”, prod. Estremo e JVLI; “un milione di volte”, prod. JVLI.

