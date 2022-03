“Venezia Altrove” in concorso al Bergamo Film Meeting

Dopo la vittoria al Festival International du Film sur l’Art del Prize for Best Portrait arriva in Italia in concorso alla quarantesima edizione di Bergamo Film Meeting

Venezie più reali della storica città. È attraverso un’insolita mappa che il regista e antropologo Elia Romanelli ci guida con Venezia Altrove, in concorso alla 40.sima edizione del Bergamo Film Meeting nella sezione Close-Up.

Dopo l’anteprima internazionale all’Architecture Film Festival di Rotterdam e il Premio Best Portrait vinto pochi giorni fa a Le FIFA, uno dei più importanti festival al mondo di film sull’arte, Venezia Altrove sarà presentato in anteprima italiana mercoledì 30 marzo alle ore 20.00 presso il Cinema Capitol di Bergamo alla presenza del regista.

Una chiatta di nome Venedig; due orgogliosi cittadini di Venetia, nel cuore della Transilvania; Marika che, scappata dalla guerra in Bosnia, trova lavoro nel salone di acconciature “Venezia” e Tassilo, unico abitante di Neu Venedig, zona fluviale nella ex Berlino Ovest, sono alcuni dei protagonisti di Venezia Altrove. Molti di loro sognano un giorno di vedere per la prima volta la città lagunare.

https://www.bergamofilmmeeting.it/

Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia