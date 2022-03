LA DISCIPLINA DI PENELOPE, la prima FICTION SONORA di GIANRICO CAROFIGLIO

Un vero e proprio kolossal, una produzione che inaugura un nuovo modo di fare podcast in Italia. Prodotta da Chora Media per RAI RADIO UNO

LA DISCIPLINA DI PENELOPE è la prima fiction sonora ispirata al bestseller di Gianrico Carofiglio prodotta da CHORA MEDIA – la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige – per RAI RADIO UNO e disponibile dal 29 marzo sulla piattaforma RAI PLAY SOUND.

Con questa serie, ispirata all’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio – e che esce lo stesso giorno dell’uscita del secondo libro della sua saga di Penelope “Rancore” (ed. Einaudi Stile Libero), CHORA MEDIA produce la sua prima opera di fiction sonora per Rai Radio Uno, reinventando il canone del radiodramma.

Una produzione mai fatta prima in Italia con più di dieci attori, registrazioni on field con tecnologie di registrazione bineurali per dare un’esperienza d’ascolto totalmente immersiva utilizzando dei microfoni speciali, usati come telecamere che restituiscono il punto di vista dell’ascoltatore. Suoni, rumori e grande attenzione alle sfumature acustiche per dare “voce” a Milano, ai rumori di ogni giorno che diventano sound.

Un vero e proprio kolossal che inaugura un nuovo modo di fare podcast in Italia.

LA STORIA

