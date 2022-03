Axos: “Manie”, il terzo album in studio

Fuori da venerdì 25 marzo “MANIE” (under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo progetto discografico del talento del melodic rap italiano AXOS. L’album si compone di 11 tracce ed è impreziosito dai featuring con Cicco Sanchez, Emis Killa, Ensi, Inoki, Jake La Furia, Nerone e Tancredi.

“MANIE” è il terzo album in studio di AXOS, anticipato a distanza di poche settimane dal singolo “Paura di me”. Rappresenta per il rapper milanese un tassello fondamentale nell’evoluzione del suo percorso artistico, dove la sua firma stilistica diventa sempre più riconoscibile unendo le sonorità hip hop con i sound più contemporanei e melodici.

“MANIE” si presenta come uno sfogo puro, in cui AXOS si lascia andare completamente. Tolta ogni maschera, l’artista si abbandona al vero se stesso, accettando e confessando le sue manie, astratte e concrete, a cui il titolo si riferisce.

La produzione di “MANIE” è affidata quasi interamente a Jvli, con cui AXOS ha instaurato un connubio vincente per tradurre in musica la sua crescita personale e artistica. Non mancano tuttavia le firme di alcuni dei producer più talentuosi e apprezzati del momento, come 2nd Roof, Eiemgei, Fiodor, LAX e Verano, che hanno contribuito a curare le sonorità dei brani “Thriller”, “Sotto zero”, “Sur la Lune” e “Geloso”, conferendo all’intero lavoro ulteriore qualità.

AXOS presenterà i brani che compongono l’album a “The Experience”, il primo “live trip” della storia. Si tratta di uno show che va oltre il semplice concerto, uno spettacolo unico, ricco di sorprese e di colpi di scena, che sarà presentato ai Magazzini Generali di Milano.

Il primo appuntamento, che si terrà giovedì 14 aprile 2022, ha registrato il sold out in poco tempo, portando a fissare una seconda data prevista per giovedì 21 aprile. I biglietti del secondo show sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Tracklist

1. “Paura di me” (prod. Jvli)

2. “Un’altra canzone per te” (prod. Jvli);

3. “Ubriaco” feat. Cicco Sanchez (prod. Jvli);

4. “Padri” feat. Ensi, Inoki (prod. Jvli);

5. “Thriller” feat. Nerone (prod. Jvli, Verano);

6. “Sotto zero” feat. Emis Killa, Jake La Furia (prod. 2nd Roof, Jvli);

7. “Sur la Lune” (prod. LAX, Eiemgei);

8. “Geloso” (prod. Jvli, Fiodor);

9. “Molecole” (prod. Jvli);

10. “Cosa vuole questa musica stasera” feat. Tancredi (prod. Jvli);

11. “Malavita” (prod. Jvli);

Instagram: https://www.instagram.com/axos_official/

Facebook: https://www.facebook.com/axos.era/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7fE7lNK6tsXhCOfYfxQ3wT

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXOSOFFICIALVIDEO

Twitch: https://www.twitch.tv/axos_moonchild

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia