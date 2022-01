Volo Milano Catania, i passeggeri aerei partono dopo 20 ore

È un vero e proprio dramma quello che si è verificato per i passeggeri aerei del volo Milano Catania. Il 3 gennaio scorso, il volo Easyjet EJU2847 è stato cancellato provocando non pochi disagi ai viaggiatori desiderosi di raggiungere la Sicilia, in occasione dell’imminente ponte dell’Epifania.

Un volo cancellato che ha portato poi ad una partenza dopo 20 ore rispetto alla partenza inizialmente schedulata, tenendo coinvolti i passeggeri nell’arco di quasi 24 ore. I passeggeri del volo Milano Malpensa Catania, infatti, dovevano partire alle 20:10 del 3 gennaio, ma sono giunti in terra sicula solamente intorno alle 17:15 del 4 gennaio.

Un pesante disservizio per i passeggeri, che, secondo il team di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza legale, può essere ripagato con una compensazione pecuniaria di 250 euro, in applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

Per contattare ItaliaRimborso, senza spese per i passeggeri, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo Easyjet Milano Catania, in alternativa, possono inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477 oppure chiamare lo 06 56548248.

