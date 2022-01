Da martedì 4 gennaio, è online al seguente link https://youtu.be/rNqfPh3SV50 il videoclip di “Mentirosa Mia”, singolo attualmente in radio e focus track del nuovo doppio album “INGRANAGGI 2.0” che raccoglie le canzoni più importanti pubblicate negli ultimi anni dall’artista urban campano, più 7 brani inediti e tutti i brani del disco “Ingranaggi” (2017).

Il video di “Mentirosa mia”, diretto da Bruno Cirillo, esplora con un linguaggio sperimentale e introspettivo il concetto di amore “sbagliato”.

Quel sentimento che tormenta nel sonno e fa sentire in trappola, ma da cui spesso non si riesce a sganciarsi e a trovare le forze per andare avanti.

Edizione esclusiva e limitata di 500 copie, anche in formato fisico, verrà presentato live per la prima volta lunedì 17 gennaio al TEATRO AUGUSTEO di Napoli (Piazzetta Duca D’Aosta, 263) con un show inedito ed esclusivo ispirato al fenomeno mediatico SQUID GAME!

La special edition, che in meno di tre settimane ha raccolto oltre 700mila stream, contiene 34 tracce, tra cui due brani presenti nella colonna sonora di “Gomorra 5 – l’ultima serie”, “Napule Allucca” e “L’addore Forte D’o Mare”, quest’ultimo scelto per l’attesissimo finale di stagione, andato in onda venerdì 17 dicembre.

Il disco contiene anche la canzone “Tutto Apposto” presente in “Gomorra 4” e “Guagliuncè” scelto per l’ultimo film “Mancino Naturale” dì Salvatore Allocca con Claudia Gerini e Massimo Ranieri.

«Con questo doppio album voglio raccontare la mia anima, in cui sono racchiusi il mio passato ed il mio presente. “Ingranaggi 2.0” è la conclusione dì un percorso e l’inizio dì qualcosa dì totalmente nuovo – racconta Ivan Granatino – Gli Ingranaggi dì questo percorso sono stati tanti e tutti importanti, ma quelli a cui non potrò mai rinunciare per far partire il motore della mia musica sono la passione, l’identità e la coerenza. Buon viaggio».

www.instagram.com/therealivangranatino/?hl=it

www.facebook.com/ivangranatino

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia