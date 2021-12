Davide Toffolo ✸ live | “L’ultimo vecchio sulla terra”

Venerdì 10 dicembre, apertura ore 21.00 concerto ore 21.30

Davide Toffolo “L’ultimo vecchio sulla terra”

Le storie di un maestro disegnate da un suo allievo. Due spiriti affini, che in questo libro si fondono in un abbraccio di feroce creatività.

Cosa hanno in comune Davide Toffolo e Remo Remotti?

Cosa lega un musicista ossessionato dal fumetto a una delle voci più originali della cultura italiana?

Nato dall’ammirazione e dalla curiosità di Toffolo nei confronti del leggendario outsider romano, questo libro è stato per lui l’occasione di specchiarsi nella roboante figura di Remotti.

L’infanzia borghese, la giovinezza da pittore cosmopolita, la passione per la poesia (e per le donne che la ispirano), il vizio della performance e la tardiva scoperta del cinema: ogni scelta della vita di Remotti sembra dettata dalla passione.

In queste pagine, Davide ha preso alcune delle storie vissute, scritte e sognate da Remo e le ha illustrate. La forza delle parole dell'”ultimo vecchio sulla Terra” e dei disegni del “cantante mascherato” si uniscono in un viaggio nell’immaginario del Novecento, fra psicanalisi, storia dell’arte e sfrenato amore per la libertà.

Prevendite: https://linktr.ee/REMOREMOTTI

Ingresso 10 € + Tessera Arci 2021/22

