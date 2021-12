Bravo! La serie di film della Fondazione Maestri per l’arte

Fondazione PENSARE oltre

Presenta

“BRAVO!”

con i Maestri d’Arte per l’Infanzia

“Grandi artisti a casa tua per giocare ad imparare”

Dopo il travagliato avvio scolastico, esasperato dalle conseguenze della pandemia, con il suo sofferto carico di coercizione elettronica, una nuova esperienza streaming cercherà di declinare una moderna visione pedagogica, focalizzando una logica di condivisione tra adulti e bambini, attraverso l’apprendimento comune, per giocare ad imparare divertendosi.

Il progetto, ideato e realizzato da “Fondazione Culturale PENSARE oltre”, intende intervenire sul mondo digitale, offrendo una nuovo orizzonte per la cultura educativa e formativa on-line, si basa su una serie di mini-film, afferiti ad argomenti didattici fondamentali dei primi anni della scuola primaria (bambini dai 6 agli 8 anni), in cui le diverse materie vengono affrontate in un gioco tra un bambino protagonista e un adulto assai speciale: un artista di carriera vero “maestro d’arte”, la cui interazione partecipata nella bellezza, favorisce un clima proficuo alla dinamica di trasmissione/ricezione; lontano dall’ansia di prestazione che spesso inibisce il bambino nella sua capacità di apprendimento, in un ambiente formativo ispirato all’essenza delle storiche botteghe artistiche del Rinascimento.

La serie, denominata “BRAVO! – Grandi Artisti a casa tua, per giocare ad imparare”, è articolata in sei attività tematiche (Matemagica, Parolcantando, Metrodanza, Teatrando, SegnieDisegni, MusaMusica), suddivisi in 18 episodi autoconclusivi della durata massima di 5/8 m ognuna, per una migliore fruizione dei piccoli telespettatori e relative famiglie, cui si rivolge. Un incontro che rafforza gli apprendimenti fondamentali di lettura, scrittura, calcolo, movimento, coordinazione, uso della voce e abilità di base unitamente a capacità inventive e di improvvisazione stimolate nei bambini.

L’idea è stata accolta dalla piattaforma INFINITY (Mediaset) che ne ha propostola programmazione nel proprio palinsesto, sul canale “Kids”, a partire già da oggi.



La serie è collocata accanto ai più noti programmi di intrattenimento dedicati ai più piccoli, ed è interamente a disposizione gratuita del particolare e importantissimo pubblico, evidenziando nella scelta del periodo, l’offerta di strenna per le vacanze natalizie.

Qui l’elenco delle puntate:

1 Matemagica – EVVIVA! TI PRESENTO LE UNITÀ

2 Matemagica – ECCO QUA… LE DECINE E LE UNITÀ!

3 Matemagica – DECINE E DECINE A NON FINIRE.

4 Parolcantando – SIL – LA – BE! SIL – LA – BE … BELLE!

5 Parolcantando – H DI QUI O H DI LÌ?

6 Parolcantando – SCAMBIA LE LETTERE: CREA NUOVE PAROLE!

7 Metrodanza – DOVE GIRANO LE LETTERE?

8 Metrodanza – SCOPRIAMO LE FORME DEL MONDO!

9 Metrodanza – SAI CONTARE ALLA ROVESCIA?

10 Teatrando- CI…CI …CI …… CHIA CHIACHIA!

11 Teatrando- SUONI DI PAROLE

12 Teatrando- GNA – GNA – GNA

13 Segni e Disegni – PUNTO, LINEA, CURVA! IO DISEGNO!

14 Segni e Disegni – WOW!APPARE LA BELLA SCRITTURA!

15 Segni e Disegni – UN MONDO DI COLORI!

16 MusaMusica- MUSICA: ARTE DEI NUMERI!

17 MusaMusica- IL RITMO DEL “MOLTIPLICA E DIVIDI”

18 MusaMusica- TEMPI, NUMERI E MOVIMENTI!





