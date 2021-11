“This is America” su Food Network dal 12 novembre

Da venerdì 12 novembre alle ore 23:00 su Food Network (canale 33 DTT), al via la seconda edizione di “This is America”, il programma che ha visto per la prima volta nella televisione italiana una sfida tra i piatti più goduriosi della cucina americana. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà ancora Mocho, il food youtuber e appassionato di junk food da più di 11 milioni di visualizzazioni.

La produzione televisiva è interamente realizzata da Realize Networks, la talent agency n°1 nel food fondata più di 10 anni fa da Pasquale Arria.

Mocho con la sua energia e il suo entusiasmo, condurrà i telespettatori in un succulento viaggio culinario da una costa all’altra degli USA, in una sfida all’ultima goccia di burro, come sul ring di una sfida di Wrestling, per eleggere il piatto Re della cucina americana.

Infatti, “This is America” non è semplicemente un format di video ricette o un viaggio tra i migliori piatti degli USA, è un vero e proprio torneo che mette a confronto i piatti più iconici statunitensi. In stile irriverente da Yankee navigato, Mocho cucina in ogni puntata una pietanza che dovrà misurarsi con quella della puntata successiva, attraverso tre parametri di giudizio: look, power e skills.

Grafiche da videogame, ovazioni da stadio, slowmotion da acquolina in bocca. “This is America 2” sarà un viaggio di 10 Puntate da tirar giù in un fiato in cui non mancano riferimenti storici, consigli culinari e di viaggio, ingredienti segreti, e novità come il Closet of dreams, l’armadio dei sogni di Mocho, una dispensa segreta in cui approfondire salse, spezie ed ingredienti speciali.

Tra i piatti protagonisti delle prime puntate: le Buffalo Wings di New York, il Chili Dog della California, i Chicken ‘n Waffles della Pennsylvania e le Enchiladas del New Mexico. Come nel più classico dei tornei di Wrestling, è tutto già deciso…Ma in ogni piatto, in ogni sfida, il colpo di scena è garantito!

