Dopo il successo delle prime due date, “TILOV SHOW”, l’irriverente talk show sull’amore e sul sesso ideato e condotto da Federica Minia, torna live a Milano venerdì 03 dicembre alle 21.30, presso il MARE CULTURALE URBANO di via Giuseppe Gabetti 15.

Il tema del terzo e ultimo appuntamento del 2021 sarà “I tabù del sesso anale e l’omofobia”.

Anche questa volta “TILOV SHOW” avrà il piacere di accogliere una serie di ospiti che con la loro professionalità e simpatia renderanno lo spettacolo un vero tripudio di intrattenimento. Interverranno la sessuologa Valentina Bonfanti, la ginecologa Stefania Pernisco, la scrittrice e attivista di diritti LGBTQ+ Martina Donna, il porno pop artist Cristiano Ceretti e Francesco Pintus, attivista e organizzatore del Milano Pride. Non mancheranno momenti di ilarità grazie alle irriverenti performance dei comici Stefano Chiodaroli, HornyTooRinchos e, come sempre, Didi Mazzilli, alias “YouPork”.

Si guarderanno e toccheranno con mano giochi erotici forniti da Daniela Tenna del sexy shop online Yorokobi, si assaporerà una dolce sorpresa dalla forma suggestiva offerta da CakePuntoG e ci saranno tante altre sorprese!

“TiLov Show, l’importante è venire…a vedere!”

“TILOV SHOW” è uno spettacolo che ha come obiettivo approfondire in assoluta libertà argomenti della sfera relazionale e sessuale, con la competenza di esperti di varia natura (medici, sessuologi, attivisti, etc.) e l’ilarità di artisti del panorama comico italiano. È uno spettacolo a tutto tondo, che promuove la divulgazione di un’educazione sessuale sana, consapevole e divertente, in cui non mancano momenti musicali, performance artistiche di varia natura e interventi del pubblico, che può indirizzare i propri dubbi e curiosità agli esperti, anche in forma anonima.

“TILOV SHOW” collabora anche con la onlus Officine Buone per portare l’educazione sessuale in luoghi di fragilità.

LINK UFFICIALI TILOV SHOW Instagram: https://www.instagram.com/tilov_show/

FEDERICA MINIA

Instagram: https://www.instagram.com/federicaminia/

Facebook: https://www.facebook.com/federicaminia1/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWVdBRuHua5SXDKv48bCOnA

