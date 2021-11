“Terrorismo acido”, il libro di Roberto Ferlicca

Il libro scritto dall’artista Roberto Ferlicca è un percorso familiare milanese, negli anni nominati di piombo. I riferimenti non sono casuali e nelle pagine non si trova un romanzo rosa o una storiella forzata a lieto fine.

La lettura è coinvolgente e le pagine si susseguono trasportando il lettore ad immaginare scenari, situazioni, momenti difficili degli anni dal ’68 in poi. Ma non solo. Leggendo si capisce la voglia di emergere, di dare spazio ad un’anima artistica, creativa e ogni volta in cui si riesce ad accendere una fiamma, viene tristemente spenta.

E’ una storia in cui si percepisce la continua conquista della voglia di ripartire, di abbassare la testa e con umiltà puntare a nuovi obiettivi. E quando l’autore trova ancora un pò di colori, la vita torna di colpo ad essere bianco e nero per il destino dell’amato fratello e della madre.

La lettura riporta anche ad un percorso storico della società italiana degli anni ’60 e ’70, vissuta in prima persona da Ferlicca.

Libro consigliato ad un pubblico di diverse età, tra ricordi, aspettative e storia. Roberto Ferlicca è anche presidente della associazione “Vittime dell’etanolo”

Roberto Ferlicca

Nasce a Milano nel 1952. Si distingue nel mondo dello spettacolo, dopo tre anni di arte drammatica, interpretando lavori teatrali di ogni genere. Debutta, molto giovane, in televisione, con una serie diretta dal regista Paolo Taviani. Sono diversi i ruoli televisivi interpretati negli anni, tra i più recenti è protagonista con Enrico Beruschi della serie intitolata “Io e margherita”. Nel teatro si distingue anche come regista e autore di thriller. “Nella tana dell’orco” , opera considerata il suo capolavoro teatrale, vince il primo premio assoluto al concorso internazionale teatrale “Angelo Musco – Il Convivio 2017” e viene pubblicato da Il Convivio Editore nel 2018. Uno dei suoi fiori all’occhiello è inoltre la direzione del teatro Odeon di Milano, nel 1981 ha avuto l’onore di ricevere questo incarico per tre anni. Il genere letterario da lui preferito è il thriller e l’horror, questo per testimoniare che la paura abita in noi, per esorcizzare i mostri che la nostra fantasia partorisce, per ricordarci che purtroppo, spesso questi mostri abitano nella nostra quotidianità.

Terrorismo acido

pag. 173 – Isbn: 978-88-3274-421-7

Il Convivio Editore € 15,00

