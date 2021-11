Teatro Arcimboldi: “Open” di Daniel Ezralow – 4 dicembre 2021

Il TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieto di ospitare il 4 dicembre “Open” di Daniel Ezralow.

Open è un favoloso patchwork di piccole storie che strizzano l’occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all’insegna del più puro entertainment. “Un antidoto alla complicazione della vita”, come dichiara lo stesso Ezralow.

Un insieme di brevi quadri dove ingegnose coreografie, magistralmente eseguite dai ballerini, fondono danza contemporanea e musica classica lasciando il pubblico a bocca aperta.

Open, spettacolare inno alla libertà creativa e a tutti i successi creati da Ezralow, catapulta il pubblico in una nuova dimensione in cui umorismo e intensità danno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa ed emozione scenica.

Daniel Ezralow, è famoso per essere stato tra i fondatori delle compagnie Momix e Iso Dance e aver creato coreografie sia per corpi di ballo come The Paris Opera Ballet, Hubbard Street Dance Chicago e Batsheva Dance Company of Israel, London Contemporary Dance Company.

Nella sua lunga carriera ha spaziato dal teatro ai musical, dal cinema fino alla moda e poi ancora alla musica.

Ezralow Dance

È consuetudine di Daniel Ezralow, dal 2000, lavorare con due gruppi fissi composti da otto ballerini italiani e americani, che interscambia a seconda delle esigenze produttive dello spettacolo, che sia a teatro o in televisione.

Ogni ballerino selezionato nel corso degli anni si è sempre distinto per la capacità di fondere una varietà̀ di stili – danza classica, contemporanea, acrobatica e anche street dance -, per la musicalità̀ e per un’ineccepibile preparazione tecnica in grado di soddisfare le aspettative artistiche di Daniel Ezralow.

TAM – Teatro Arcimboldi Milano

Open| Ezralow Dance

– Sabato 4 Dicembre Ore 21.00

Biglietti disponibili su

– www.teatroarcimboldi.it

– www.ticketone.it

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia