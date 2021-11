Esce oggi in digitale e nei formati 2CD e 4LP il nuovo, attesissimo, album di Taylor Swift, “RED (Taylor’s Version)”, remake del quarto progetto discografico dell’artista, uscito nel 2012.

Per ascoltare e ordinare “RED (Taylor’r Version)”: https://isl.lnk.to/RedTaylorsVersion

Taylor Swift ha commentato l’uscita di “RED (Taylor’s Version)” sui suoi social, rivolgendosi direttamente ai fan:

“Solo un piccolo, amichevole promemoria: non avrei mai pensato fosse possibile tornare indietro e rifare tutti i miei lavori precedenti, scoprendo arte che pensavo perduta e gemme dimenticate lungo la strada, se voi non mi aveste incoraggiato. “RED” sta per essere di nuovo mio, ma è sempre stato nostro. Stasera si ricomincia. Red (Taylor’s version) è ora disponibile”.

Composto da 30 tracce, “RED (Taylor’s Version)”, oltre a contenere tutti i brani presenti in “RED”, ri-registrate e riarrangiate dalla pop star, è impreziosito dalla presenza di nove canzoni mai pubblicate prima: “Ronan” (Taylor’s Version)”, “Better Man (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Noting New (Taylor’s Version) (From The Vault)” feat. Phoebe Bridgers, “Babe (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Message in a Bottle (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)”, feat. Chris Stapleton, “Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault)”, una nuova collaborazione con l’artista e amico Ed Sheeran in “Run (Taylor’s Version) (From The Vault)” e “The Very First Night (Taylor’s Version) (From The Vault)”.

L’ultima traccia dell’album è una speciale versione della famosissima “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)”. Il brano sarà accompagnato da un corto, diretto dalla stessa artista, in uscita domani, 13 novembre, sulla pagina YouTube dell’artista, che vedrà come protagonisti, oltre a Taylor Swift, gli attori Sadie Sink (Stranger Things, Fear Street) e Dylan O’Brien (Teen Wolf, Love and Monsters).

