“Siamo qui”, nuovo album di Vasco Rossi

“Siamo Qui” è il 18esimo album di studio e arriva dopo “Sono Innocente”, del 2014, ma soprattutto, sottolinea Vasco, conclude il discorso de “La Verità” e “Se ti potessi dire”, brani scritti nello stesso periodo creativo, tra il 2018 e il 2019. Ancora una pagina che volta chiudendo un capitolo della sua vita, umana e artistica. Con canzoni che parlano molto di presente ma che, per lui, sono già passato.

“Vivo generalmente nel passato o nel futuro, non sono mai presente. Sul palco invece sono lì, ci sono, sono presente”.

Ed è lì che è proiettato ora, sul Vasco Live 2022 che inizierà a primavera, dal 20 maggio a Trento per un evento speciale per proseguire con le date già sold out e riprogrammate al 2022 (sold out Milano, Firenze, Roma e Imola).

E con quelle nuove negli stadi di altre 5 città per le quali i biglietti cominciano a scarseggiare: già sold out Bari e Torino, ce ne sono ancora per Napoli, Ancona e Messina. In tutto 11 concerti.

Tutti i suoi album sono il ritratto di un tempo, scrive Vasco: “Il bello è questo: capire, valutare, interpretare il tempo che uno vive…soprattutto imparare a conoscersi…Sono sempre io, con qualche consapevolezza in più! Che, certo, non consola. Ma indietro non si torna”.

“Siamo qui”: sono 10 canzoni, 10 storie una diversa dall’altra, che compongono il suo sguardo ironico onirico sulla condizione umana oggi, e sulla società, contraddizioni e complicazioni comprese.

La “scaletta” dei brani è costruita sul modello di quelle da concerto: parte con una pacca di rock duro e provocazione per proseguire in un’onda emotiva che ti tira su e poi ti tira giù, giù e poi ancora su, scatenando un’esplosione di energia.

C’è voglia di Vasco e Vasco di voglia ne ha tantissima: “senza la musica non sono niente, ho fatto un album con canzoni nate praticamente per andare in concerto, non vedo l’ora di tornare su un palco.”

Mentre il suo nuovo singolo on air e online, è già una hit entrata nel cuore di fan e classifiche, sul fronte Tour VASCO LIVE ’22, i biglietti messi in vendita di tutte le nuove date si vanno pericolosamente esaurendo.

Saranno in tutto 11 date del VASCO LIVE tour ’22 che partiranno da Trento e attraverseranno tutta l’Italia, tutti stadi dal 20 maggio al 30 giugno 2022.

Sarà festa grande, questo è sicuro: “Cosa succederà…non me lo riesco a immaginare. Io non sto nella pelle, sarà come minimo un’esplosione di emozioni, io non vedo l’ora di rivederli e di riabbracciarli. Tutti”.

VASCO LIVE 22

Il calendario completo:

• 20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

• 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

• 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

• 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

• 07 Giugno 2022 Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

• 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

• 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

• 17 Giugno 2022 Messina – Stadio San Filippo

• 22 Giugno 2022 Bari – Stadio San Nicola New sold out

• 26 Giugno 2022 Ancona – Stadio Del Conero

• 30 Giugno 2022 Torino – Stadio Olimpico New sold out

https://vascorossi.lnk.to/siamoqui

VASCO LIVE 22, il tour

https://www.livenation.it/vasco

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia