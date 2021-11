Si è conclusa lunedì 22 novembre, la terza edizione di ELECTROCLASSIC FESTIVAL, la rassegna in cui la musica elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali, che ha presentato, dal 17 al 22 novembre, sei appuntamenti con musicisti e ricercatori del suono nei luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

È possibile rivedere i contenuti di tutti gli eventi sui canali ufficiali Facebook e Youtube di ELECTROCLASSIC.

Il festival, ideato e diretto da FLORALEDA SACCHI, artista pluripremiata e vincitrice di un Latin Grammy, in collaborazione con PIERO CHIANURA, fondatore di BigBox Magazine e MusicEdu, ha proposto una serie di progetti di musica dal vivo caratterizzati da un’apertura alla contaminazione e alla multidisciplinarietà artistica.

I concerti e le interviste ai protagonisti si sono tenuti in importanti location della rete culturale milanese: Fabbrica Del Vapore, Mare Culturale Urbano e Canottieri Di San Cristoforo.

«Sono molto felice che anche quest’anno il festival abbia riscosso interesse e ascolti, sia in presenza (con un tutto esaurito anticipato di tutte le date), sia in streaming video – afferma la direttrice artistica Floraleda Sacchi – Questi risultati ci spronano a continuare, nella speranza che l’anno prossimo si possa finalmente aprire a un numero maggiore di artisti internazionali per un maggior numero di spettatori in presenza».

Il Festival, promosso dal Comune di Milano che ha anche concesso il patrocinio insieme alla Regione Lombardia, è stato content partner della Milano Music Week 2021. Sponsor di ELECTROCLASSIC FESTIVAL sono stati Qobuz, la piattaforma di streaming e download di musica ad alta risoluzione, il Corso di Sound Design dello IED di Milano e Yamaha Music Europe.

