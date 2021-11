Da venerdì 19 novembre in Radio e in tutti i Digital Stores “Re di Picche” Il nuovo singolo di Rosaspina pubblicato dall’etichetta: Terzo Millennio Records

Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha vissuto una relazione, amichevole o sentimentale, rivelatasi poi essere una totale delusione; chi non ha mai lottato per difendere un sentimento che riteneva importante, ma poi si è accorto di percorrere una strada a senso unico, nonostante tutti gli sforzi fatti.

Un brano intenso, in cui l’artista, tra le note di un pianoforte e una cascata di beat, ci spiega, dalle sue esperienze passate, quanto sia importante trovare le forze e il coraggio di iniziare ad amare, prima di tutti e di tutto, sé stessi.

E posso star solo / Non aspetto che mi salvi e poi chi salva te che non ci stai sola /

Dei tuoi capelli rame ormai non ho più fame

Chiunque di noi, all’inizio può essere il “Re di Picche” di cui parla l’artista, ma alla fine solo chi ferisce davvero si merita di ottenere questo titolo. Il concetto dell’amore per Rosaspina è quello di non essere né “dipendenti” né “narcisisti”, ma sviluppare un sentimento comune che non dia spazio a nessun tipo di manipolazione, giudizio o debolezza, ma ad un volersi reciproco e ad una incondizionata voglia di stare insieme.

Terzo Millennio Records

