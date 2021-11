I talenti delle persone InVisibili

Rassegna dis/Abilità, Arte, Musica, Poesia e Sport

20 e 21 novembre 2021 Circolo Bentivoglio – Milano

dalle ore 15.00 alle ore 18.30 ingresso gratuito è necessario il Green Pass

e in streaming https://www.facebook.com/talentinvisibili

Ospiti Speciali: Omar Pedrini e Ivan Cottini

Presenta Sonja Annibaldi

I talenti delle persone InVisibili, dis/Abilità, Arte, Musica, Poesia e Sport, quando un linguaggio trasversale diventa inclusione sociale, è una rassegna ideata e organizzata dall’ Associazione Culturale Milano In Musica in programma il 20 e 21 novembre 2021 al Circolo Culturale Bentivoglio di Milano. La manifestazione è stata organizzata con la partecipazione della Fondazione Pomeriggi Musicali Milano e in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Circolo Culturale Bentivoglio.

Dal talento, dalle arti riparte un colloquio, un discorso, che da un sentire comune porta ad un operare comune. Siamo giunti alla terza edizione de “I talenti delle persone dis/Abilità, In/visibile”, un evento, una sorta di meeting dell’orgoglio della disabilità, tra sport e spettacoli, tra musica e narrativa. L’obiettivo e la finalità sono quelle di far incontrare i veri protagonisti, artisti dis/Abili in/Visibili e renderli partecipi condividendo le loro esperienze e professionalità.

La rassegna riparte in modo speciale, lasciandoci alle spalle forse uno dei momenti peggiori della nostra vita sociale contemporanea. Un periodo che non dimenticheremo facilmente. Guardiamo avanti, oltre la pandemia che ha lasciato segni indelebili nei rapporti personali, interpersonali e maggiormente nelle persone fragili e non autosufficienti, private dai DDL e dal distanziamento sociale dalla presenza di collaboratori, di amici e tutori, responsabili disponibili per ogni evenienza e un supporto assistenziale amorevole inalienabile. Un periodo doloroso, un quotidiano di solitudine, rallegrato per alcuni dalle prospettive positive culturali, poetiche e sportive generate dalla propria attività che da tempo coltivano con passione, ricerca e grande volontà. A loro è dedicata la rassegna 2021 “I talenti delle persone” dis/Abilità, In/visibile”.

