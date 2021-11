È disponibile in streaming e digitale al link https://distrokid.com/pasino/camilla, “Camilla”, il nuovo singolo di Pasino, cantautore e attore.

Pasino ama definirsi “cantAttore”, nella sua vita teatro e musica sono inscindibili e in “Camilla” ritroviamo il suo, ormai caratteristico, approccio recitativo e spettacolare alla musica.

Nel nuovo brano, infatti, si intrecciano note e visioni cinematografiche, una storia raccontata attraverso uno stile cantautorale che non potrebbe esistere senza l’approccio visivo del videoclip, un vero e proprio corto disponibile, sempre da oggi, al seguente link: https://youtu.be/Yl3ebbpKVZw. Le immagini, ispirate al classico cinema western, sono dirette da Aleph Viola e vedono come protagonista lo stesso artista e Camilla Repetti.

“Camilla” – racconta Pasino – è una canzone che ho scritto per celebrare l’amore nella sua forma più bella e più pura, che per me è la libertà. Amare davvero una persona per me vuol dire lasciare che sia libera di scegliere ciò che la rende davvero felice senza condizionamenti, provando a vincere la paura di poterla anche perdere. Il video è un omaggio al cinema western e un gioco romantico in cui si celebra la figura di una donna coraggiosa che compie un gesto d’amore che va oltre le convenzioni, oltre regole, oltre la legge. È un inno all’amore che ha il potere di spezzare le catene, di ribaltare le sorti e ristabilire la giustizia.”

