FedEmo: Testo Unico Malattie Rare, appello alle Istituzioni

Testo Unico Malattie Rare, l’appello di FedEmo:

“Bene l’approvazione, ma nessun passo indietro su emofilia”

Dopo il via libera all’unanimità in commissione Sanità a palazzo Madama, la Federazione delle Associazioni Emofilici – che rappresenta oltre 11.000 pazienti nel nostro Paese secondo i dati del registro dell’Istituto Superiore di Sanità – si rivolge alle Istituzioni per garantire la prosecuzione dell’Accordo relativo alle Malattie Emorragiche congenite (MEC) e la tutela dei centri e delle reti già in essere”.

“Appare indispensabile un trattamento specifico per l’emofilia e in generale per tutte le malattie emorragiche congenite (MEC) all’interno del testo unico sulle Malattie rare. Infatti, se da una parte l’iniziativa di razionalizzare e accorpare sotto un unico ombrello assistenziale le molteplici malattie rare rappresenta un importante passo per rispondere ai bisogni di molti pazienti e caregivers, dall’altra le specificità che caratterizzano l’emofilia e le altre MEC esigono un inquadramento differenziato”, è questo l’appello lanciato da FedEmo-Federazione delle Associazioni Emofilici alle Istituzioni a pochi giorni dall’approvazione in senato del Testo Unico sulle Malattie rare.

Le MEC, infatti, pur rientranti nell’ambito delle malattie rare, interessano a oggi un gran numero di pazienti, oltre 11.000 nel nostro Paese secondo i dati del registro dell’Istituto Superiore di Sanità e godono di una propria rete assistenziale dedicata, già presente da tempo sul territorio, strutturata in Centri regionali di riferimento e Centri con personale medico altamente specializzato, in grado di assicurare in maniera efficiente la necessaria assistenza a tutti i pazienti.

A questo scopo, nel nostro Paese è in vigore l’Accordo sulle MEC, elaborato su impulso della FedEmo e sottoscritto da Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano nel 2013 che disciplina e definisce in maniera estremamente dettagliata l’organizzazione delle reti assistenziali specificatamente dedicate ai pazienti in Italia. L’Accordo è stato recepito da tutte le Regioni ed è attualmente in fase di attuazione a livello locale.

Questo modello, costruito nell’arco dei decenni e dimostratosi altamente efficace, non può venire disperso all’interno di una riorganizzazione generale delle Malattie rare. Infatti, la figura di ematologi esperti all’interno dei Centri di riferimento non può essere sostituita tout court da personale medico privo di un’adeguata formazione, senza contare che è oggi già disponibile un elevato numero di farmaci in grado di assicurare un’efficace e personalizzata terapia per tutti i pazienti.

