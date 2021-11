Il rapper multiplatino BORO BORO torna a collaborare con il super produttore DON JOE, già dietro il successo della hit “Lento” (3 volte Platino) per il nuovo singolo “35”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali qui: https://boroboro.lnk.to/trentacinque.

Il video del singolo è disponibile per la visione su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=A4kGpuP3At4

Il pezzo è un brano rap e hip-hop nudo e crudo, scritto dallo stesso Boro e prodotto, appunto, da Don Joe. “35” è il culmine di tutto il percorso fatto dal rapper fino ad oggi.

“Figlio di una generazione spacciata già prima di nascere” Boro Boro, all’anagrafe Federico Orecchia, è nato a Torino nel 1996. “La strada stava per togliermi tutto e io ero pronto a lasciarla fare.

C’era qualcosa però dentro di me che mi dava un ritmo diverso, un po’ più colorato di quelle grigie piazzette in cui passavo le giornate. La musica, la mia compagna da sempre, mi ha salvato…” – racconta il rapper in un lungo intro che prelude al nuovo singolo.

“Ho continuato per la mia strada, era facile abbattersi ma non lo feci, mi tuffai nella scrittura, scrissi pagine e pagine intere. Non so per quale preciso motivo, lo lascio scegliere a voi, sono arrivati gli ori forse inaspettati ma meritati, perché non mi sono dimenticato del sudore alle battle e i viaggi senza speranza per far sentire il tuo pezzo a qualcuno, con giusto i soldi per il treno. Quella sensazione di non potercela fare, tutti coloro che per l’ennesima volta ti guarderanno con facce stranite, senza capire la tua arte. Ci ho creduto contro gli sguardi scettici di chi non prova a fare niente, accontentandosi di quel che capita, io l’ho voluto tutto questo ed è solo l’inizio”.

