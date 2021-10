Ultimamente si sente parlare spesso dei casinò online, dato che si tratta di uno dei mercati che nel 2020 ha conosciuto una maggiore crescita. In Italia, infatti, ci si trova di fronte ad un comparto che colleziona numeri da record, e il 2021 non ha fatto altro che spingere il gambling digitale sulla rotta già tracciata negli anni precedenti: una rotta che parla di dati sempre in positivo. Vediamo dunque di andare a scoprire i numeri di questa nicchia e le nuove tendenze in arrivo.

La crescita del gambling online durante il lockdown

Il lockdown ha ovviamente modificato diverse abitudini degli italiani, costretti a rimanere in casa per una questione di sicurezza. Il periodo fra marzo e maggio 2020, in particolare, ha creato una situazione ideale per il boom di molte attività legate ad Internet. Fra queste si trova anche il gaming, e nello specifico il gambling, che ha iniziato a crescere settimana dopo settimana, ad un ritmo sempre più alto. I dati in relazione al 2021 parlano di un aumento del mercato che si aggira intorno al +6% rispetto a fine 2020. Potrebbe sembrare una percentuale di crescita contenuta, ma non lo è, considerando che rispetto a gennaio 2020 il conto totale parla di un incremento da record, pari al 99%.

La pandemia ha dunque spinto gli italiani ad abbandonare le sale giochi tradizionali per dedicarsi all’esperienza di gioco da remoto, e in questo senso i canali digitali hanno fornito un’opzione valida per il proprio intrattenimento. Non a caso, specialmente durante la prima fase di lockdown, le piattaforme di gioco online si sono moltiplicate per riuscire a soddisfare le nuove esigenze dei giocatori; tuttavia, è bene ricordare che per un’esperienza di gioco sicura conviene affidarsi soltanto ad un casinò certificato AAMS, visto che ormai la rete pullula di portali poco affidabili. Infine, in base alle ricerche di settore condotte verso la fine del 2020, è stato evidenziato un totale di spesa pari a 1,4 miliardi di euro circa, con un aumento intorno al 45% rispetto agli anni precedenti.

Nuove tendenze in arrivo nel gambling online

Se si parte dai grandi classici, giochi come il poker e le slot machines hanno vissuto un anno e mezzo da assoluti protagonisti. Lo stesso discorso vale per altri passatempi gambling tradizionali, come la roulette, il blackjack e il baccarat. Ma ci sono alcune nuove tendenze in arrivo che potrebbero rimescolare il mazzo, e si parla nello specifico della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale. I VR, ovvero i visori di realtà virtuale, presto arriveranno anche in questo settore, sebbene si tratti di dispositivi piuttosto costosi: questo significa che si dovrà valutare il loro impatto e l’apprezzamento da parte del pubblico.

Per quel che riguarda l’AI, arriveranno anche gli assistenti virtuali per i casinò digitali, che già adesso spopolano in diverse piattaforme come gli e-commerce. L’IA consentirà inoltre di profilare i dati degli utenti, accumulandoli e incrociandoli, per offrire un’esperienza di gioco sempre più personalizzata e tagliata su misura. In sintesi, l’evoluzione dei casinò verso il digitale prosegue senza sosta, aggiungendo novità sempre più avanzate e hi-tech.

