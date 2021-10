“105 Kaos”: le affermazioni di Renzo Rosso sul Green Pass

“Io penso che abbiamo un grandissimo primo ministro. Draghi ci sta dando dignita’”

“E’ giusto che chi non si vuole vaccinare, si paghi il tampone”

Questa sera Renzo Rosso è stato ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma “105 Kaos” in onda su Radio 105.

A proposito del green pass obbligatorio da domani, l’imprenditore ha affermato: “Noi ci atteniamo alle disposizioni governative. Io sono a favore del Green pass perché penso sia giusto, penso sia la protezione, penso che se noi oggi siamo fuori e cominciamo ad andare a divertirci è grazie a tutte le persone che si sono vaccinate, penso veramente che abbiamo un grandissimo primo ministro in questo momento. Lui è proprio figo, è proprio bravo. Draghi ci sta dando dignità, noi oggi che siamo a quasi l’85% di vaccinati possiamo tranquillamente accogliere le persone che vengono da tutto il mondo perché siamo tranquilli e possiamo sviluppare il nostro Paese, il nostro business, diventiamo un paese strafigo”.

“Io penso che sia giusto che chi non vuole farsi il vaccino si paghi il tampone. Questo per rispetto degli altri, per i loro compagni di lavoro, le loro famiglie, i loro figli, per la popolazione in genere”.

“Abbiamo troppa informazione distorta, per esempio i politici, non è che un partito prima si schiera a favore poi si schiera contro solo per portare a casa dei voti”.

