Urban Up inaugura B.U.M. – Bruzzano Urban Market

Il mercato agricolo che diventa piazza e trasforma la periferia

Inaugura domani, 11 settembre, in via Senigallia 18 il mercato urbano frutto del workshop curato dall’archistar Michele De Lucchi nell’ambito di “InOltre. Sharing the city”, il progetto di rigenerazione delle periferie del Gruppo Unipol. Una nuova piazza generata da un mercato urbano, un rinnovato luogo di condivisione e intrattenimento, ulteriore tassello del progetto “InOltre” di Urban Up | Unipol nato per valorizzare i comparti periferici dei municipi 5, 8 e 9 di Milano.

Bruzzano Urban Market, la rigenerazione del quartiere

“La rigenerazione dell’area di Bruzzano, adiacente al Parco Nord, costituisce uno dei focus di maggior rilievo nel piano di progetti di riqualificazione a cui stiamo lavorando nella città di Milano partendo dall’assunto che la sostenibilità sarà il pilastro su cui si fonderà la riorganizzazione di tutti gli spazi urbani sia nel rapporto centro-periferia che in quello città-provincia – commenta Giuseppe Lobalsamo, Direttore Immobiliare del Gruppo Unipol. – È infatti in corso la progettazione di un masterplan polifunzionale a vocazione residenziale con una attenzione ai temi salutistici e sanitari che si estenderà su una superficie di

135.000mq e che si integrerà con la valorizzazione del Business Park di Via Senigallia in cui inauguriamo B.U.M.

L’iniziativa del mercato agricolo rappresenta un ulteriore tassello del progetto InOltre con il quale vogliamo testimoniare la nostra attenzione verso i quartieri decentrati della città, ritenuti erroneamente marginali e che invece sono e diverranno sempre più tessuto attivo e luoghi privilegiati di sperimentazione in una logica di città multi-polare in continua evoluzione”.

Bruzzano Urban Market, mondo rurale e mondo urbano

Il mercato è un tramite che mette in connessione il mondo rurale e il mondo urbano, un modo per portare in città i colori e i profumi della campagna, il cibo salutare che è

maturato sotto il sole, con il passare delle stagioni. È un luogo piacevole, allegro, che attrae molte persone: una vera occasione di interazione. Il mercato è un momento di festa che ci fa stare bene. E l’abbiamo voluto trattare con la cura che si dedica alle cose speciali, meritevoli di essere valorizzate. Le strutture, in legno naturale, su cui disporre i prodotti sono concepite come installazioni artistiche, definite con attenzione nei dettagli e nelle proporzioni. Sono strutture che danno valore al contesto e lo tengono vivo: al di fuori dei giorni di mercato diventano piccole architetture per la comunità. Ma possono anche

essere smontate e movimentate altrove, a disposizione di tutte le occasioni di riuso. Sempre nel segno della sostenibilità”.

Bruzzano Urban Market, i produttori

Saranno presenti: Verbionatura, che nei suoi campi in Valtellina coltiva Zafferano e piccoli frutti con cui produce chutney, succhi e composte e tisane. Al suo fianco le uova a super km.0 di Gusci e Germogli, i prodotti a base di latte di bufala della Cascina dell’Azienda Agricola La Santella e la migliore gastronomia della tradizione mantovana di Cibus specializzata in ravioli a base di zucca o di ortica.

Non dimentichiamo le birre artigianali del Birrificio Rhodense, il miele dell’Apicoltura San Martino, i vini naturali di Attilio Schiaffonati e i fiori edibili de I Fiori di Hortives. Chiudono il programma i prodotti a base di latte di capra dell’azienda agricola Il caprino di Soncino, frutta e verdura bio della Cascina Zappello, i prodotti a base di funghi di Renato Fontana, la gastronomia vegana e le piadine e tigelle de I pirati della Piada. Questi e tanti altri produttori sin alterneranno durante gli appuntamenti del B.U.M.

B.U.M. sarà il punto di incontro tra gli abitanti e i produttori che con passione e dedizione lavorano perché il loro prodotto sia sempre eccellente. Un’offerta di qualità, locale e stagionale, un’occasione per scoprire profumi, sapori e storie autentiche di cascine e aziende agricole del territorio.

Un momento sensoriale ma anche formativo sui cicli della terra, delle produzioni e delle stagionalità.

Bruzzano Urban Market apre domani, sabato 11 settembre 2021 alle h. 16.00 e si terrà ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 fino al 27 novembre.

https://www.unipol.it/it/la-nostra-identit%C3%A0/urbanupunipol#:~:text=Urban%20Up%20%C3%A8%20il%20progetto,immobili%20del%20parco%20architettonico%20italiano.

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia