Il 29 settembre 2021 alle ore 18.00 inaugura, presso la sede della Fondazione Carlo Levi, “Uno scatto che ci somiglia: la raccolta fotografica di Carlo Levi”, mostra fotografica parte del progetto “L’archivio fotografico di un protagonista del Novecento: Carlo Levi”, a cura di Daniela Fonti e Antonella Lavorgna per la Fondazione Carlo Levi, vincitore dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020” e promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Mostra fotografica, 120 scatti organizzati in 8 sezioni

L’esposizione non si sviluppa lungo una linea cronologica che segue la vita dell’artista, ma prova a individuare i nuclei tematici rilevanti che rimandano al suo percorso artistico e umano. La sintesi è in 120 scatti organizzati in 8 sezioni: la famiglia; il mondo privato: gli amori; immagini del confino; l’atelier; i ritratti d’autore; i reportage dei grandi maestri; i suoi viaggi; la figura pubblica.

Mostra fotografica, accompagnata da visite guidate

La mostra presenterà circa 60 originali accompagnati da diverse videoproiezioni. L’esposizione esplora la centralità della fotografia nella restituzione di eventi della cultura storica italiana, nonché l’importanza di Carlo Levi di servirsi di appunti fotografici in molti momenti della sua creazione artistica.

La mostra sarà accompagnata da visite guidate per un ampio pubblico e laboratori didattici per la scuola media inferiore e superiore

carlolevifondazione@gmail.com – www.carlolevifondazione.it

