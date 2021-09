Matteo Faustini in concerto sabato 25 e domenica 26

Matteo Faustini, due nuovi appuntamenti live

Il cantautore Matteo Faustini annuncia due nuovi speciali appuntamenti live: il 25 settembre alle ore 21.00 al Teatro Sicomoro di Montirone (BS) e il 26 settembre alle ore 16.30 alla Villa del Bene di Volargne (VR).

L’appuntamento del 25 settembre, che segna l’inizio del tour autunnale in una location a due passi dalla città natale del cantautore, si preannuncia unico e straordinario grazie alla possibilità di accedere alle prove dello show per uno speciale meet & greet con l’artista (dalle 17.00 alle 18.00), un raduno esclusivo in uno spazio inedito in cui Matteo canterà e dialogherà con i fan (biglietto solo concerto €15, pacchetto biglietto + meet & greet €20).

Domenica 26 settembre, invece, la musica di Matteo Faustini risuonerà nella splendida cornice di Villa del Bene di Volargne (VR). Alle 16.30 aprono il concerto Alessandro Cantalupo, Nove e Simone Goccia, mentre alle 17.00 la cantautrice Federica Marinari e il cantautore Emanuele Corvaglia, noto per la sua partecipazione alla 12a edizione al talent “Amici”, raggiungeranno Matteo Faustini sul palco.

Per partecipare agli eventi in programma sarà necessario presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Il cantautore bresciano, inoltre, sarà ospite il 27 settembre alla Terrazza Martini di Milano per la presentazione del libro “Per Un Pugno Di Follower” (Antonio Vallardi Editore) dell’influencer Anselmo Prestini (evento in streaming).

È in radio e in digitale il nuovo singolo “1+1”, un invito ad imparare ad amarsi, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale. Online il video, diretto da Nicola Conversa: https://youtu.be/FLqckXgxRLw.

Inoltre, è disponibile in digitale anche il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”. Online il video, diretto da Francesco Ferri Faggioli e che vede la partecipazione dei violinisti Federica Quaranta, Joele Micelli e Mauro Di Benedetto: https://youtu.be/mlSF_18UKIk.

Matteo Faustini, la biografia

Matteo Faustini, classe 1994, è un cantautore bresciano che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da bambino. Nel 2007, infatti, entra a far parte del coro delle voci bianche della Scala di Milano, mentre negli anni seguenti si mette in gioco con il teatro, entrando così a contatto con un mondo a lui nuovo e allo stesso tempo stimolante. A 18 anni sente il bisogno di esprimersi attraverso la musica, intraprendendo così un percorso cantautoriale e sviluppando una forte esigenza di sperimentazione e ricerca musicale.

